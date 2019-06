Red Sonja: Jill Soloway sostituirà Bryan Singer alla regia del reboot

Secondo quanto riportato da Deadline, dopo essersi separata da Bryan Singer la Millienium Films ha scelto la creatrice di Transparent Jill Soloway per scrivere e dirigere il nuovo film di Red Sonya.

"Non vedo l'ora di dare vita all'epico mondo di Red Sonya," ha dichiarato la regista. "Esplorare questa potente mitologia ed evolvere il concetto di eroina è un sogno artistico che diventa realtà."

Lo scorso marzo dal presidente della Millenium, Avi Lerner, si è trovato costretto a licenziare Singer dal reboot per le difficoltà incontrate nel trovare una distribuzione, difficoltà che, secondo i report, erano dovute alle accuse di molestie legate al regista de I soliti sospetti.

Lo studio inizierà a breve il casting per trovare il nuovo volto di Red Sonja, personaggio apparso per la prima volta nei fumetti di Conan il Barbaro che ha già dato vita ad un adattamento cinematografico conosciuto come Yado (in originale Red Sonja) nel 1985. Nel film Red Sonja era interpretata da Brigitte Nielsen con Arnold Schwarzenegger nel ruolo di Yado.

Dopo aver lavorato come sceneggiatrice per l'apprezzata serie HBO Six Feet Under, la Soloway ha ideato, co-scritto e co-diretto Transparent per Amazon Prime Video. Lo show, arrivato alla sua quarta stagione, sarà concluso quest'autunno con un musical finale. Qui potete trovare il trailer del musical di Transparent.