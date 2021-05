Red Sonja, Hannah John-Kamen di Ant-Man and The Wasp sarà la protagonista del reboot

Comincia a prendere corpo il sospirato reboot di Red Sonja, prodotto da Millennium Films e diretto da Joey Soloway. Qualche tempo fa abbiamo saputo che il film sarà scritto dall'autrice di Tomb Raider e The Witcher, e ora abbiamo anche il nome della protagonista: si tratta, come ha annunciato l'Hollywood Reporter, di Hannah John-Kamen.

"Hannah è un'attrice di grande talento che seguiamo da anni, e lei È Red Sonja" ha dichiarato la regista Joey Soloway, che in passato ha paragonato il film a Il Cavaliere Oscuro e Deadpool. "La sua versatilità, la sensibilità e la forza sono tutte qualità che stavamo cercando, e non potremmo essere più entusiasti di intraprendere questo viaggio insieme."

Hannah John-Kamen è conosciuta soprattutto per Ava Starr / Ghost in Ant-Man and the Wasp dei Marvel Studios, ma ha recitato anche in Ready Player One, Tomb Raider, Star Wars: Il Risveglio della Forza, The Tunnel - Trappola nel Buio. È inoltre apparsa in serie come Game of Thrones, The Dark Crystal: Age of Resistance.

I dettagli della trama di Red Sonja non sono stati ancora rivelati, ma dopo l'ingaggio della protagonista è probabile che la produzione faccia uno scatto in avanti e che le riprese possano iniziare già entro la fine del 2021.

Prima di vederla in Red Sonja, invece, il pubblico potrà vedere Hannah John-Kamen nel ruolo di Jill Valentine in Resident Evil: Welcome to Raccoon City e nel film horror Unwelcome, diretto da Jon Wright.