Red Sonja, il film reboot del fumetto Marvel 'aprirà una nuova era': le anticipazioni

Per anni si è parlato di un film reboot su Red Sonja, storico fumetto Marvel nato dalle pagine di Robert E. Howard. Ma per troppi anni è rimasto solo una chimera, con continui cambi di direzione e sceneggiature. Ora finalmente sta per diventare realtà e Jeffrey Greenstein ce ne parla a produzione in corso.

Per anni ormai, il film reboot tratto dalla mente di Robert E. Howard ha visto più ostacoli e rinvii che altro, lungo la tortuosa strada del suo sviluppo. Nel 2019 saltava la regia di Bryan Singer, poi all’inizio del 2022 la protagonista scelta per Red Sonja. Lo scorso anno si pensava addirittura cche il film fosse vicino al fine produzione, ma non era mai stato così lontano. Ora si spera sia entrato in una nuova fase sotto la guida attoriale di Matilda Lutz.

A guida della produzione ci sono però i Millennium Studios di Jeffrey Greenstein, che in una lunga intervista con The Hollywood Reporter ha spiegato come il film rappresenti un punto di svolta per l’azienda, l’ennesima interessata a gettarsi nella bolla dei cinecomic. Spiega infatti: “Penso anche che questo film mostrerà com’è cambiato il mondo. Per noi si tratta di creare contenuti e raccontare storie avvincenti e M.J. Bassett è una mia amica da un decennio e abbiamo parlato di lavorare insieme”.

“Stavamo cenando una sera e abbiamo semplicemente vagliato l'idea. M.J. è una grande fan di Robert E. Howard e del fumetto Red Sonja e tutto era perfettamente allineato. Era la soluzione perfetta. E una cosa simile è successa con Matilda Lutz, che interpreta Red Sonja. Siamo amici da oltre un decennio e abbiamo cercato di trovare la cosa giusta da fare insieme. Ci siamo semplicemente fusi al momento giusto".

Conclude Greenstein: "Lei si adattava perfettamente dal punto di vista della narrazione. Sonja parla di una donna che cresce nella natura e affronta questo leader che sta cercando di distruggere la bellezza del mondo. È il viaggio di un eroe sull'uso del proprio potere per curare e proteggere ciò che è bello nel mondo. Ecco cosa ci sarà dietro l'epopea di questo mondo fantastico che M.J. e l'incredibile equipaggio hanno creato”.

Voi conoscevate il personaggio? Attendete il film? Ditecelo nei commenti!