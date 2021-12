Red Sonja: il film è ancora in produzione? Parla la protagonista Hannah John-Kamen

Da un po' di tempo non si hanno più notizie sull'adattamento cinematografico dedicato a Red Sonja, e finalmente è stata la protagonista designata Hannah John-Kamen a rivelare qualche aggiornamento in merito al progetto alla cui regia dovrebbe esserci Joey Soloway, acclamata per il suo lavoro nella serie di Amazon Prime Video Transparent.

Ai microfoni di Hollywood Reporter, Hannah John-Kamen ha confermato che il film su Red Sonja è ancora in fase di produzione e che lei ne è ancora la protagonista. Qualche tempo fa, la stessa Soloway aveva elogiato la scelta di John-Kamen come protagonista di Red Sonja: "La sua versatilità, la sensibilità e la forza sono tutte qualità che stavamo cercando, e non potremmo essere più entusiasti di intraprendere questo viaggio insieme".

Hannah John-Kamen è conosciuta soprattutto per Ava Starr / Ghost in Ant-Man and the Wasp dei Marvel Studios, ma ha recitato anche in Ready Player One, Tomb Raider, Star Wars: Il Risveglio della Forza, The Tunnel - Trappola nel Buio. È inoltre apparsa in serie come Game of Thrones, The Dark Crystal: Age of Resistance. I dettagli della trama di Red Sonja non sono stati ancora rivelati, ma dopo l'ingaggio della protagonista è probabile che la produzione faccia uno scatto in avanti e che le riprese possano iniziare già entro la fine del 2021.

Prima di vederla in Red Sonja, invece, il pubblico potrà vedere Hannah John-Kamen nel ruolo di Jill Valentine in Resident Evil: Welcome to Raccoon City e nel film horror Unwelcome, diretto da Jon Wright. Inoltre, in Red Sonja ci sarà Jamie Alexander, che ha recentemente postato una foto dello script della pellicola confermando la sua presenza nel cast.

ha da poco concluso le riprese del quarto capitolo della saga di Thor, Thor: Love and Thunder, dove la vedremo tornare nei panni di una dei Warrior Three, Lady Sif, che non vedevamo al cinema dai tempi di Thor: The Dark Worl.