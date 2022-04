Red: ecco le scene eliminate del film che troverete nella nuova uscita in digitale!

La Pixar e Disney vengono da un grande anno, in cui con i loro prodotti hanno soddisfatto grandi e piccini. Tra i migliori c'è sicuramente Red, arrivato sulla piattaforma da poco, e che ha subito conquistato il pubblico. Adesso, per celebrare la sua uscita in digitale, la Pixar ha pubblicato tre scene eliminate del film: ecco quali.

La prima scena eliminata si intitola "The Debate", e riporta sui nostri schermi una sottotrama cancellata. In questa, Meilin concorre per la carica di Presidente di classe contro Tyler. Nella scena vediamo più dinamiche di gruppo divertenti che coinvolgono gli amici della protagonista. La regista ha ammesso che questa sottotrama, pur creando una scena molto interessante, è stata eliminata perché andava a complicare troppo il racconto, e risultava di troppo. Un vero peccato.

C'è poi la scena intitolata "4*Town Dilemma", che era collocata inizialmente a metà film e che lo avrebbe cambiato completamente. Infatti quest'ultima avrebbe risolto il problema dei biglietti prima del previsto. Qui le amiche controllano i ragazzi, e in questa versione, secondo la regista, il dramma di Meilin sta nella domanda se essere un panda divertente o da festa, e non se essere umano o un panda come è poi diventata. Questo avrebbe cambiato molto il film. Inoltre alla fine della scena le amiche ottenevano i biglietti per il concerto, e dunque il problema sarebbe stato risolto. Una scena decisamente di troppo.

Di troppo poteva non essere invece la sequenza "Taming the Panda" in cui Meilin e sua madre lavorano sul controllo emotivo del panda, e in cui vediamo una serie di esercizi esilaranti. Secondo Shi questo momento presenta al meglio la "dinamica dei genitori e dei bambini asiatici", cosa che nel film è mostrata alla perfezione.

E voi, quale scena vorreste vedere? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Red.