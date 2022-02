Red Rocket: trailer italiano e data d'uscita per il nuovo film di Sean Baker

Universal Pictures ha diffuso il trailer italiano di Red Rocket, terza regia di Sean Baker con protagonista Simon Rex. La pellicola è stata presentata prima in concorso alla 74ª edizione del Festival di Cannes e successivamente è arrivata in anteprima in Italia grazie alla Festa del Cinema di Roma lo scorso ottobre. Nel cast anche Suzanna Son.

Dopo il successo di critica ottenuto con l'opera del 2015 Tangerine e soprattutto con il suo penultimo film, Un sogno chiamato Florida, che valse a Willem Dafoe la nomination agli Oscar del 2018, il nuovo film di Sean Baker arriverà nelle sale italiane a partire dal 3 marzo 2022. La pellicola è stata scritta dallo stesso regista insieme a Chris Bergoch.

Di seguito la sinossi ufficiale di Red Rocket: Il nuovo audace film dello scrittore-regista Sean Baker (Un sogno chiamato Florida, Tangerine), interpretato con una performance magnetica e frizzante da Simon Rex, Red Rocket è un ritratto cupo, divertente e umano di un imbroglione tipicamente americano, e della sua città natale che lo tollera a malapena.

Simon Rex è qui impegnato in un ruolo drammatico importante dopo anni trascorsi nel mondo della commedia demenziale; in molti di voi lo ricorderanno per Scary Movie 3, Scary Movie 4 e Scary Movie 5, ma anche Shriek - Hai impegni per venerdì 17? e Superhero - Il più dotato tra i supereroi.

Red Rocket vede tra i produttori - oltre allo stesso Sean Baker - anche Alex Saks, Samantha Quan, Alex Coco, Shih-Ching Tsou.

Piccola curiosità: nel film Suzanna Son interpreta una originale cover del brano Bye Bye Bye degli NSYNC; ebbene, la scena è stata scritta da Baker appositamente per la Son, una volta venuto a conoscenza del fatto che sapesse suonare il piano.

Nell'attesa dell'uscita di Red Rocket, su queste pagine potete recuperare la recensione di Un sogno chiamato Florida. Di seguito anche il poster italiano di Red Rocket.