Red Right Hand, Orlando Bloom nei guai con il crimine nel trailer del film

I thriller chiamano a sé Orlando Bloom: dopo il ruolo da protagonista in The Cat, la star interpreterà Cash in Red Right Hand come si evince dal grintoso primo trailer pubblicato da Magnolia Pictures.

Red Right Hand ruota intorno al personaggio di Bloom: Cash vive una vita tranquilla fino a quando Big Cat, interpretata da Andie MacDowell, la boss criminale più pericoloso della sua città lo richiama al suo servizio. Così l'uomo si vedrà costretto ad accettare per proteggere la sua famiglia e saldare i suoi debiti. Quando la posta in gioco sale, Cash dovrà lottare con tutte le sue forze per salvare la nipote Savannah (Chapel Oaks) e tutto ciò che resta della sua famiglia.

A firmare la regia di Red Right Hand sono i fratelli Ian ed Eshom Nelms, conosciuti per Fatman, sulla sceneggiatura di esordio del giornalista Jonathan Easley. Il thriller d'azione vanta i produttori di John Wick Basil Iwanyk ed Erica Lee. Il thriller d'azione arriverà nelle sale statunitensi il prossimo 23 febbraio ma non è ancora certo che Red Right Hand esca in Italia.

Orlando Bloom, dopo Gran Turismo dove ha recitato accanto a David Harbour e Archie Madekwe, si cimenta nel ruolo di un uomo violento e complicato: ma nei progetti dell'attore c'è anche Gran Turismo 2?