Red, la regista svela la genesi della scena del panda gigante tra le strade di Toronto!

La Pixar si è sempre contraddistinta per la sua capacità di raccontare temi sensibili in maniera divertente e delicata. E ovviamente, lo fa anche Red, ultima pellicola dello studio animato. La regista ha raccontato come, alcuni risvolti di trama, siano arrivati nel corso della scrittura.

La pellicola riesce a raccontare a pieno le passioni dei ragazzini ad inizio anni duemila soprattutto attraverso la musica. In una scena in particolare nel quale Mei si trova ad un concerto di una boy band pensa a come potrebbe reagire sua madre nel caso venisse a sapere della sua "marachella". La scena si chiude con una divertente inquadratura di Toronto e una rappresentazione della madre di Mei versione panda gigante arrabbiato.

"Penso che abbiamo scoperto quella specifica battuta in una parte tagliata del montaggio" ha raccontato la regista “È divertente e spaventoso allo stesso tempo. Stai giocando con il range del terrore di tua madre incazzata. Come quando da bambino pensi: 'Cosa farà quando tornerà a casa?' Non c'è niente di più terrificante" ha spiegato. Red è ispirato anche a Zelda e Pokemon, fenomeni culturali che fanno parte dell'immaginario collettivo di inizio anni duemila.

Tutto il film non è altro che un grande racconto della pubertà, attraverso gli occhi di una ragazzina. Ambientato nei primi anni duemila a Toronto, la protagonista si trova a doversi confrontare con un cambiamento ereditario che investe il suo corpo. Oltre la palese metafora alla maturazione femminile, la protagonista si trasforma in un enorme panda rosso quando è sottoposta a particolare stress o paura. Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di Red.