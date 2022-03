Red, recensione USA giudicata sessista e razzista: rimossa dal sito, Pixar interviene

Una recensione di Red, il nuovo film della Pixar in uscita su Disney Plus, pubblicata dal famoso outlet statunitense CinemaBlend, ha destato parecchio scalpore in patria, dov'è stata addirittura additata di sessismo e razzismo e costringendo i creatori dell'opera a intervenire.

La recensione, scritta dall'amministratore del sito Sean O'Connell, è stata cancellata dal sito dopo che la stampa sui social media ha contestato l'articolo per i suoi punti di vista sessisti e razzisti, dichiarati o latenti. E in un tweet (ora cancellato) per condividere la recensione, O'Connell aveva scritto: "Alcuni film Pixar sono fatti per un pubblico universale. Turning Red no. Il pubblico di riferimento per questo titolo sembra molto specifico e molto ristretto. Se fai parte della cerchia, potrebbe funzionare molto bene per te. Io non ne faccio parte, e l'ho trovato estenuante."

In buona sostanza, la recensione di O'Connell metteva in dubbio che la storia di una giovane ragazza di origine asiatica che scopre i cambiamenti della giovinezza sia destinata ad un solo tipo di pubblico, ovvero quello delle ragazze asiatiche che scoprono i cambiamenti della giovinezza. Rispondendo a questo pensiero in un'intervista con la CBC, Rosalie Chiang, che dà la voce alla protagonista Mai nella versione originale del film, ha dichiarato: “Questo è un film di formazione. Tutti attraversano questo cambiamento. ... Penso che persone diverse di culture diverse lo vivranno diversamente, ma alla fine della fiera, il disordine ormonale e i cambiamenti del corpo sono qualcosa con cui tutti possono relazionarsi". La regista Domee Shi, anche lei in disaccordo con la recensione, ha aggiunto che Turning Red (solo Red in Italia: a proposito, ecco il trailer di Red) “è una lettera d'amore ad un preciso momento della nostra vita. È una lettera d'amore alla pubertà. È una lettera d'amore per Toronto".

Nelle ore successive alla pubblicazione della recensione, uscita questo martedì, CinemaBlend ha cancellato l'articolo, con il caporedattore Mack Rawden che si è scusato su Twitter e ha annunciato che l'outlet avrebbe assegnato il film ad un altro scrittore. In calce all'articolo trovate il tweet di CinemaBlend e il tweet di O'Connell, che si è scusato pubblicamente per le sue dichiarazioni.

