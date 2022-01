Red: Pixar furiosa dopo la decisione di distribuire direttamente in streaming il film

Qualche giorno fa è stato confermato ufficialmente che la Disney distribuirà Red - l'ultima produzione di casa Pixar - direttamente in streaming su Disney+ senza passare prima per la sala cinematografica, esattamente come avvenuto per i due film precedenti dello studio, ovvero Soul e Luca. Dopo questo nuovo smacco, Pixar sarebbe su tutte le furie.

Secondo un report pubblicato da Inisder, infatti, alcuni membri dello staff della Pixar si sentirebbero "estremamente delusi" dalla decisione di distribuire Red direttamente su Disney Plus anziché farlo passare prima per la sala cinematografica, mentre altri membri avrebbero descritto la notizia come "scioccante". Il report riporta le esatte parole di uno dei membri dello staff Pixar: "Basti dire che tutti noi ci sentiamo estremamente delusi, tutti allo studio eravamo molto emozionati nei riguardi di questo film in particolare [per il fatto che avrebbe riportato la Pixar al cinema dopo anni di assenza]".

"Non ho sentito nessuno affermare che la decisone di passare direttamente allo streaming sia sbagliata", ha affermato però la fonte. Questo perché da altre parti è stato sottolineato come l'arrivo di un prodotto Pixar sia oro colato per gli abbonamenti su Disney, non solo per guadagnarne di nuovi ma anche per mantenere quelli attuali.

Prima di Red anche il vincitore dell'Oscar 2021 Soul era arrivato direttamente in streaming su Disney+ nel giorno di Natale, come regalo della Disney ai suoi abbonati, ma lo stesso destino era toccato anche al successivo Luca, arrivato in streaming nel luglio 2021 in un periodo ancora precario per la distribuzione nelle sale.

Non solo la Pixar è su tutte le furie, ma anche i fan sono delusi dalla mancata uscita di Red. Adesso, i cinema sperano che la Disney faccia marcia indietro (insieme alla variante Omicron). Nel frattempo ecco il trailer di Turning Red!