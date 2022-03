Red, perché il nuovo film Pixar non è uscito al cinema?

Qualche tempo fa la Disney ha annunciato che Red non sarebbe arrivato al cinema, ma direttamente sulla piattaforma streaming. Si tratta di una scelta che ha fatto infuriare la Pixar, studio dietro al film, ma da cui la Disney non è tornata indietro. Ma come mai si è deciso di distribuire Red solo in streaming?

La motivazione principale riguarda sicuramente una questione di numeri: le famiglie, infatti, non vanno più al cinema, o comunque non come un tempo. Dopo aver riservato lo stesso trattamento agli ultimi due film Pixar usciti, Luca e Soul, la Disney si è inoltre resa conto che modificare i piani e far arrivare le pellicole solo sulla sua piattaforma, ha portato a un grandissimo incremento di abbonati. Dunque è chiaro che, se questi film fossero arrivati in sala, quell'incremento non ci sarebbe stato, ed è ovvio che alla lunga alla Disney conviene più attirare abbonati che portare gente in sala.

Si parla quindi di un ragionamento puramente economico, che è una supposizione non solo degli spettatori, ma anche dei capi della Pixar, estremamente delusi dalla mancata uscita in sala di Red. Si trattava, infatti, di un successo annunciato, e tornare al cinema dopo tanti anni, secondo un addetto ai lavori, sarebbe stato bellissimo per l'intero studio. Adesso si spera che almeno il probabile sequel di Red, di cui già si parla, arrivi in sala.