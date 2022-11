Red One, The Rock svela un primo sguardo al Babbo Natale di J.K Simmons

Sui suoi profili social The Rock ha concesso ai suoi fan un primo sguardo al Babbo Natale interpretato da J.K Simmons nel film "natalizio" per Amazon Prime Video Red One. La pellicola sarà diretta da Jake Kasdan, regista di Jumanij 2, con il quale Johnson ha già collaborato.

Dopo il divertente post che ha visto The Rock congratularsi con la costar Chris Evans per aver conquistato il titolo di Sexiest Man Alive, l'attore sta continuando a condividere la lavorazione di Red One sui propri profili social. La nuova immagine ci aiuta ad avere un primo sguardo di Babbo Natale interpretato in questa versione da J.K Simmons. Il post di Instagram diventa un vero e proprio augurio di "buone riprese" di The Rock che è sempre stato noto per essere un ottimo motivatore.

La pellicola, secondo quanto scritto dall'attore il film sarà "giramondo e divertente che porterà il Natale a casa tua e delle tue famiglie in un modo che non hai mai visto prima." Recentemente, Chris Evans ha pubblicato una foto con The Rock su Instagram augurandosi di lavorare bene insieme sul set. Non si conoscono i dettagli della trama del film ma, per molti, potrebbe essere un film d'avventura capace di raccontare al meglio le atmosfere natalizie rendendo divertenti personaggi iconici.

Non sappiamo la data d'uscita del film ma probabilmente dovremmo aspettarcelo per il Natale 2023. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!