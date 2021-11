Red One, scazzottate di Natale per The Rock? Il nuovo film del regista di Jumanji 2

The Rock si dà ai film di Natale? Sì, ma con il classico stile che lo contraddistingue. Dwayne Johnson sarà protagonista di Red One, un action-adventure film diretto dal regista dei sequel di Jumanji.

Amazon Studios e Seven Buck Productions (la compagnia di produzione di The Rock e Hiram Garcia) hanno stretto un accordo per realizzare Red One, un film di Natale carico d'azione e avventura che vedrà protagonista proprio l'interprete di Black Adam.

Nato da un'idea di Garcia, Red One porterà sullo schermo "un universo di lore natalizio davvero incredibile, intrecciato a una buona dose di 'tostaggine'", come scrive lo stesso Johnson su Instagram, specificando però che la trama è ancora top secret.

"Red One è incredibilmente speciale per me, è una storia che volevo raccontare da anni. Un'avventura epica e mozzafiato che rivoluziona l'amata mitologia delle feste." ha dichiarato Hiram Garcia "Sono entusiasta di vedere la nostra compagnia di produzione, la Seven Bucks, fare squadra con Amazon per portare questo racconto natalizio all'attenzione di un'audience globale".

Alla regia della pellicola ritroveremo il filmmaker dei sequel di Jumanji Jack Kasdan, mentre alla sceneggiatura abbiamo lo scriba di Fast & Furious e Hobbs & Show Chris Morgan.

"La Seven Bucks Productions è una dei leader nella creazione di un tipo di intrattenimento per famiglie unico e accattivante, e sappiamo che Red One porterà avanti questa tradizione. Il concept di Hiram e il mondo che ha immaginato sono unicamente originali, e siamo davvero entusiasti di far squadra con loro e Chris Morgan per realizzarlo. Red One è solo il primo passo in quell che sappiamo sarà un'avventura collaborativa di grande successo" ha aggiunto Jen Salke, a capo degli Amazon Studios.

Al momento non sappiamo quando è prevista l'uscita di Red One, ma difficilmente arriverà prima del 2023.