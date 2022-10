'Red One', nuove aggiunte nel cast dell'attesissimo film di Natale con The Rock

Ad alcuni non basta conquistare il box Office USA e internazionale in soli pochi giorni dal rilascio di Black Adam: Dwayne Johnson, torna sullo schermo in Red One, un nuovo film natalizio che vede come regista Jack Kasdan, filmmaker dei sequel di Jumanji. Proprio in queste ore sono emersi nuovi nomi che saranno al fianco di The Rock.

Parliamo di:

Kristofer Hivju

Nick Kroll

Mary Elizabeth Ellis

Wesley Kimmel

Di chi stiamo parlando? Dove li abbiamo già visti?

Iniziamo da Kristofer Hivju: sì, è lui l'iconico Tormund di Il Trono di Spade (HBO). Si ricordano anche titoli come Forza Maggiore, After Earth, e la seconda stagione di The Witcher (Netflix).

Proseguiamo con Nick Kroll. Avete presente Don't Worry Darling, uno dei film più controversi degli ultimi tempi? Ecco, lui era nel cast, insieme a Florence Pugh e Harry Styles. Non solo, Nick Kroll è anche in Little Big Boy (Netflix) e in History of The World (parte 2). Per chi non lo sapesse, è anche uno dei creatori di Big Mouth.

Godmothered, It's Alway Sunny in Philadelphia... ricordate? Riproviamo: Licorice Pizza. Ecco dove potrete aver visto Mary Elizabeth Ellis.

Wesley Kimmel lo abbiamo già visto in WandaVision (Disney+), The Book of Boba Fett e prossimamente su Netflix in Your Place of Mine.

Loro sono solamente 4 dei nomi presenti nel cast: in Red One ci saranno anche Chris Evans e Kiernan Shipka. Un cast scoppiettante, sembrerebbe. Voi cosa ne pensate?