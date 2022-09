Red One: anche Kiernan Shipka nel cast del film Prime Video con The Rock e Chris Evans

Kiernan Shipka, protagonista della hit di Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina, è entrata ufficialmente a far parte del nuovo film natalizio di Prime Video, Red One con The Rock, che include nel cast anche Chris Evans.

L'ex star bambina di Mad Men condividerà dunque lo schermo con due delle maggiori star mondiali del momento, in quella che viene descritta come una "commedia d'azione e avventura in giro per il mondo" che potrebbe riprendere qualche spunto dai recenti film di Jumanji: Jake Kasdan, che ha diretto The Rock nei film d'avventura della saga, è stato infatti scelto anche per la regia di Red One.

Poco si sa della trama al momento, a parte il fatto che Red One sarà anche un film a tema natalizio, e che "immagina un universo completamente nuovo da esplorare all'interno del genere natalizio". Dietro il progetto c'è la Seven Bucks Productions, la società di produzione di Dwayne Johnson e Dany Garcia, con Prime Video che ha acquisito i diritti di distribuzione, dunque anche se al momento non ci sono indicazioni in merito è facile ipotizzare che l'uscita del film avverrà tramite la piattaforma di streaming.

Per ora non è stata condivisa alcuna data di uscita, né è stato rivelato quando inizieranno le riprese. Ovviamente vi terremo aggiornati, quindi continuate a seguirci.