Red One, JK Simmons e Bonnie Hunt nel cast del film di Natale con Dwayne Johnson

Babbo Natale, il prossimo anno, sarà targato Prime Video e avrà le imponenti sembianze di The Rock: Red One è uno dei progetti più attesi della piattaforma, che per l'occasione sembra aver deciso (tanto per cambiare) di puntare su un cast davvero interessante a cui proprio in queste ore sta continuando a dar forma.

Dopo le recenti aggiunte di Kristover Hivju e Nick Kroll, infatti, il cast di Red One dà il benvenuto a due nuovi acquisti di assoluto spessore: il primo è quello di J.K. Simmons, immortale J.J. Jameson degli Spider-Man di Sam Raimi, Terence Fletcher di Whiplash e... Insomma, non siamo certo noi a dovervelo presentare!

A far compagnia a Simmons sarà quindi Bonnie Hunt, seconda aggiunta del giorno al cast di questo Red One che già comprendeva nomi come quelli del già citato Dwayne Johnson, ma anche Chris Evans, Lucy Liu e Mary Elizabeth Ellis. Insomma, le premesse per far bene sembrano davvero esserci tutte!

Contestualmente all'ingresso nel cast di Simmons e Hunt, Prime Video ha inoltre annunciato il via alla produzione di Red One: dopo aver visto Dwayne Johnson e Chris Evans in una foto dal set, siamo dunque pronti a far partire il countdown per quello che, si spera, sarà uno dei regali più graditi di Natale 2023!