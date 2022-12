Red One, JK Simmons è il Babbo Natale più figo di tutti i tempi nelle nuove foto

A poche ore dalla nuova foto dal set di Red One, il misterioso 'blockbuster natalizio' di Prime Video è tornato a mostrarsi con una nuova immagine in anteprima, che mostra JK Simmons nei panni di Babbo Natale.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, però, non si tratta di un Babbo Natale qualunque, ma del Santa Klaus più in forma che si sia mai visto: Dwayne Johnson, che di muscoli ne sa qualcosa, nelle immagini sta aiutando il più anziano collega ad allenarsi, e ha scritto: "Signore, signori e bambini di tutte le età.. il Babbo Natale più figo, più forte, più gentile, più cattivo, più amorevole e più OG di tutti i tempi. Interpretato dal vincitore dell'Oscar J.K. Simmons, che si è fatto il culo per mesi per entrare in questo ruolo iconico e oggi ha una FORMA INCREDIBILE per il nostro film in franchising natalizio, Red One. Ci stiamo divertendo un mondo e succederà anche a voi e alle vostre famiglie quando vedrete il nostro film!!".

I dettagli della trama di Red One sono tenuti segreti, ma il film sta "costruendo un universo narrativo basato sulle tradizioni natalizie" e sarà "una commedia d'azione e avventura ambientata in giro per il mondo, che inventa un genere totalmente nuovo all'interno del film natalizio". Nel cast, oltre Dwayne Johnson e JK Simmons, anche Chris Evans, Bonnie Hunt, Kiernan Shipka (Le terrificanti avventure di Sabrina) e Lucy Liu.

Per altri contenuti guardate le ultime foto dal set di Red One.