Red One, il nuovo film di The Rock è un disastro? Cosa dicono i rumor

Non tutte le ciambelle riescono col buco, e la storia del cinema ci ha insegnato a ritenere credibile il vecchio adagio anche quando la ciambella è un film che può contare su uno o più attori tra i più amati di Hollywood: insomma, il rischio che questo Red One si riveli un bel buco nell'acqua c'è e non va negato.

Nelle ore successive alla notizia dell'uscita di Red One al cinema il prossimo novembre, in rete hanno cominciato ad apparire i primi report degli screening del film con Dwayne Johnson e Chris Evans: se da alcune parti si respira entusiasmo, però, qualcuno ha pensato immediatamente a riportarci tutti con i piedi per terra.

"È la versione di ChatGPT di un film commerciale. [...] Stanno provando a creare una nuova mitologia tipo Il Signore degli Anelli, ma semplicemente non funziona. [...] Manca la chimica tra i due protagonisti. [...] Sono semplicemente scioccato da quanto sia brutto questo film, e la cosa peggiore è che ormai sono andati troppo in là con la produzione per fare dei reshoot" scrive in queste ore il critico cinematografico Jeff Sneider. Parere troppo severo o dura realtà dei fatti? Lo scopriremo solo tra un anno, quando il film con The Rock e l'ex-Captain America dell'MCU sbarcherà sul grande schermo.