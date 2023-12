Red One, il film con Chris Evans e Dwayne Johnson arriva al cinema a novembre!

Nel febbraio 2023 si sono concluse le riprese di Red One, l'attesissimo film natalizio diretto da Jake Kasdan. Quando potremo assistere al progetto? Finalmente abbiamo la data d'uscita!

"Red One, con The Rock e Chris Evans, debutterà al cinema il 15 novembre 2024" scrive The Hollywood Handle in un post pubblicato su X – potete trovarlo in calce a questa notizia. "Successivamente, il film sarà disponibile su Prime Video". Segue un'immagine che mostra i due attori in una stanza colorata e disseminata di giochi da tavolo.

Le informazioni sulla trama sono poche, ma sappiamo che, oltre a Johnson ed Evans, parteciperanno anche Kiernan Shipka, Lucy Liu, Mary Elizabeth Ellis, JS Simmons e altri celebri attori. "Che esperienza di viaggio e rinascita, questa produzione" ha dichiarato The Rock in precedenza. "E l'ha fatto in modi non soltanto attesi, ma anche del tutto inaspettati. Empatia, gentilezza, vedere il buono nelle persone. Sì, compresi se stessi".

Ulteriori dettagli su Red One ci vengono forniti dalla sinossi ufficiale, che descrivono il film come "una commedia a metà tra l''azione e l'avventura, fuori dagli schermi, che immagina un universo completamente nuovo all'interno del genere natalizio". Inoltre, sappiamo che avrà una durata di 102 minuti.

A dirigere la pellicola è Jacob Kasdan, ricordato per Sex Tape - Finiti in rete, Jumanji: Benvenuti Nella Giungla e Jumanki: The Next Level; ha inoltre recitato in alcuni progetti, come Il grande freddo, Silverano e Turista per caso.



In attesa del 15 novembre, sapevate che Dwayne Johnson ha fatto la donazione più grande di sempre al sindacato attori?