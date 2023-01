Red One, Dwayne Johnson svela un nuovo video dal set: '2 del mattino e ancora lavoriamo'

Dopo le ultime foto di Red One, che avevano mostrato JK Simmons nei panni di un Babbo Natale 'cazzuto', la superstar Dwayne Johnson è tornata a postare sui social nuovi contenuti relativi al suo prossimo blockbuster.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, il video mostra The Rock a lavoro sul set di Red One, nuova misteriosa commedia d'azione che arriverà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video intorno al periodo natalizio del 2023. Il filmato, registrato alle 'due del mattino di un venerdì sera', mostra che la dedizione di The Rock non ha limiti, e che l'attore/produttore si è subito rimesso in pista dopo la debacle di Black Adam, cinecomix DC risultato un flop a causa delle spese di produzione troppo elevate (nonostante, in termini di incassi, abbia segnato diversi record per la carriera della star).

Ricordiamo che Red One includerà nel cast anche Chris Evans, ma al momento le informazioni sul film sono pochissime: la trama è tenuta nascosta, e il progetto - che sarà il primo capitolo di un nuovo franchise - è descritto come 'una rivoluzione' nel sotto-genere delle commedie natalizie. Inoltre, presto The Rock tornerà a collaborare anche con Netflix, grazie a ben due sequel della commedia action Red Notice, che saranno girati back-to-back e che lo riuniranno a Ryan Reynolds e a Gal Gadot.

Quali sono le vostre aspettative sui prossimi film di The Rock? Ditecelo nei commenti.