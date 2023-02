Red One, Dwayne Johnson si mostra faccia a faccia con un mostro imponente

Dopo i deludenti risultati di Black Adam, Dwayne Johnson cercherà di riprendersi in Red One, film d'azione natalizio in uscita nella fine del 2023. In particolare, The Rock ha pubblicato un post su Instagram dove si ritrova ad affrontare un mostro "davvero spaventoso": il Krampus.

L'immagine mostra l'attore guardare verso l'alto, in direzione di una creatura ben più alta di lui. "A volte la mitologia natalizia è spaventosa" scrive nella descrizione. "Questo è il Krampus. Già, quello che vedete è il suo busto: un problema bello grosso. Il nostro set di #RedOne è stato impressionante e selvaggio, inoltre questi mostri della tradizione natalizia sono davvero spettacolari", per poi aggiungere le emoji di un teschio, una slitta, un albero addobbato e un ciak cinematografico. Infine, ha concluso: "Non vedo l'ora di mostrarvelo. Molto altre novità stanno per arrivare", a cui segue la firma "~ Comandante degli E.L.F.", i vari hashtag e i tag. Eppure, le difficoltà non terminano qui: in un commento precedente, Dwayne Johnson ha ricordato come lavori a Red One perfino alle 2 del mattino.

Il film, che sarà pubblicato in esclusiva su Amazon Prime Video, vedrà la sceneggiatura di Chris Morgan (già autore di Fast & Furious), oltre alla partecipazione del co-protagonista Chris Evans (Captain America nel MCU) e di J.K. Simmons, che in Red One sarà il Babbo Natale più figo di tutti i tempi. Il film si inserisce infatti nel solco della "tradizione natalizia più tosta", come ci suggeriscono i partecipanti stessi del progetto. Non ci resta che attendere le vacanze natalizie del 2023 per assistere a questa originale pellicola.