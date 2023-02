Red One, concluse le riprese del film natalizio con Dwayne Johnson e Chris Evans: la foto

La star di Black Adam, Dwayne Johnson, ha confermato la conclusione delle riprese di Red One, il film natalizio girato insieme al collega Chris Evans e alla star di Le terrificanti avventure di Sabrina, Kiernan Shipka. Nel film ci sarà anche il premio Oscar J.K. Simmons nei panni di Babbo Natale.

"È un assoluto privilegio poter dichiarare la fine ufficiale delle riprese di Red One. Che esperienza di viaggio e rinascita che è stata questa produzione, in molti modi attesi e inaspettati. Empatia, gentilezza e vedere il buono in tutte le persone. Compresi se stessi. Ne abbiamo fatto uno buono. Un altro è in arrivo. Lungo il percorso..." ha scritto Johnson nella didascalia della foto dal set del film.



Red One è diretto da Jake Kasdan, che in precedenza aveva collaborato con Dwayne Johnson in Jumanji: Benvenuti nella giungla e nel sequel Jumanji: The Next Level. Alla sceneggiatura l'autore di Fast and Furious, Chris Morgan. J.K. Simmons sarà il Babbo Natale più figo di tutti i tempi nel film in arrivo nei prossimi mesi.



Il lungometraggio viene descritto come "una commedia d'azione e avventura, fuori dal comune, che immagina un universo completamente nuovo da esplorare all'interno del genere natalizio".

In Red One appariranno diverse figure della tradizione natalizia, per un film che si preannuncia già epico.



