Red One, Chris Evans si unisce al cast del film natalizio con The Rock!

Mentre il mondo ancora stenta ad accorgersi di essere entrato nel 2022, il cinema comincia già a portarsi avanti con il lavoro e a cominciare a respirare nuovamente aria natalizia: lo fa in compagnia di The Rock, che nei prossimi tempi si presenterà su un nuovo set dal clima festivo insieme a una vecchia conoscenza dei fan Marvel.

Il film di cui stiamo parlando è Red One, annunciato durante gli ultimi mesi dello scorso anno come un tentativo di mettere insieme la più classica delle commedie intrise di scazzottate alla Dwayne Johnson con il mai esausto filone dei film natalizi, immancabile appuntamento da consumarsi ogni anno, a dicembre, preferibilmente sul grande schermo.

Dicevamo di una vecchia gloria Marvel: già, perché proprio in queste ore è giunta la notizia che ad aggiungersi al cast di questo Red One sarà Chris Evans, indimenticato Captain America del Marvel Cinematic Universe. Recentemente apparso anche in Don't Look Up, Evans andrà dunque ad alzare ulteriormente il livello di un cast che sembra voler puntare piuttosto in alto: vedremo, a questo punto, chi saranno i prossimi ad arruolarsi!

Cosa ve ne pare? Credete che la coppia Johnson/Evans possa funzionare? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento su The Rock.