Red One: Chris Evans in una nuova foto dal set del film con The Rock

Continuano le riprese del nuovo film natalizio di Prime Video con protagonisti The Rock e Chris Evans. Diretto dal regista dei due capitoli di Jumanji Jake Kasdan, Red One arriverà il prossimo anno.

Scritta dallo sceneggiatore di Fast and the Furious Chris Morgan, la pellicola viene descritta come una "commedia d'azione e d'avventura in giro per il mondo". Nelle ultime ore, la star del Marvel Cinematic Universe Chris Evans ha voluto celebrare la sua presenza sul set del film con una nuova foto condivisa dall'attore sui social, che vi lasciamo in calce alla notizia.

Oltre a The Rock e Evans, anche Kiernan Shipka sarà in Red One, mentre vi ricordiamo che il progetto è stato messo in cantiere dalla Seven Bucks Productions, la società di produzione di Dwayne Johnson e Hiram Garcia, che nel corso degli ultimi anni ha lavorato a moltissimi film, come ad esempio a Jungle Cruise o al nuovissimo Black Adam, in uscita in questi giorni nelle sale.

"Sono entusiasta di vedere la nostra compagnia di produzione, la Seven Bucks, fare squadra con Amazon per portare questo racconto natalizio all'attenzione di un'audience globale", ha dichiarato qualche tempo fa Hiram Garcia.

E voi siete curiosi di vedere questo nuovo progetto? Ditecelo qui sotto nei commenti!