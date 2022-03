Red da oggi su Disney Plus: ma la Pixar e la regista pensano già al sequel...

Red arriva oggi su Disney Plus senza costi aggiuntivi per gli abbonati alla piattaforma di streaming, ma prima ancora di 'giudicare' i numeri che il suo film farà registrare sul servizio la regista all'esordio Domee Shi si dice già pronta al sequel.

Parlando con ComicBook per un'intervista promozionale insieme alla produttrice Lindsey Collins, la regista e co-sceneggiatrice del nuovo film Pixar ha discusso le possibilità di un sequel di Red, dichiarando: "Ovviamente siamo aperti alla cosa, ma non ne abbiamo parlato ancora. Però si, alla fine c'è un invito per altre storie ambientate in questo mondo. La mia speranza è che, se tutto va bene, alla fine di un film lo spettatore si è innamorato così tanto dei personaggi protagonisti che avrà delle difficoltà a lasciarli andare."

Ha fatto eco la Collins: "E noi come filmmaker ci sentiamo in questo modo. Abbiamo amato questi personaggi. Non ci siamo mai stancati di loro. Quindi, sì. Un sequel? Chi lo sa..."

Red - o Turning Red, il titolo originale per il mercato USA - vede per protagonista Mei Lee (voce di Rosalie Chiang), una tredicenne sicura di sé e ingenua, eternamente divisa tra i suoi obblighi di figlia rispettosa e devota di sua madre e la sua indole da neo-adolescente scatenata. Tutto cambia quando, raggiunta la pubertà, inizia a trasformarsi in un grosso panda rosso ogni volta che prova una forte emozione.

Recentemente in patria sono scoppiate grosse polemiche intorno a Red e ad una recensione giudicata sessista e razzista.