Red Notice, Will Ferrell prende il posto di Ryan Reynolds in tv: una scena tutta da ridere

In attesa dell'uscita di Red Notice, abbiamo visto The Rock come Dwanta Claus per il lancio del nuovo film Netflix, ma quello che hanno escogitato due buontemponi come Ryan Reynolds e Will Ferrell è un siparietto che merita di essere raccontato. Le due star avrebbero dovuto essere ospiti rispettivamente dei talk show di Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon.

Hanno pensato bene, invece, di prendere l'uno il posto dell'altro. Così, Will Ferrell si è ritrovato al Jimmy Kimmel Live!, in una scena che possiamo vedere anche all'interno della notizia, per parlare di Red Notice, e Ryan Reynolds ha presentato la miniserie The Shrink Next Door al Tonight Show con Jimmy Fallon.

L'effetto è stato naturalmente surreale quanto esilarante. Vi abbiamo raccontato delle prime reazioni della critica a Red Notice, ma Will Ferrell, più che del film, si è messo a parlare di Blake Lively come se fosse Ryan Reynolds. "Mia moglie è fantastica, grazie per la domanda. Ed è una cuoca eccezionale, i suoi nachos sono strepitosi!"

Il vero protagonista di Red Notice, dal canto suo, ha fatto del suo meglio per presentare The Shrink Next Door nei panni di Will Ferrell: "È una specie di sequel di Ant-Man. È nell'universo di Ant-Man... Ma lui è uno psichiatra" ha aggiunto parlando di Paul Rudd, co-protagonista della miniserie, "quindi gli piacciono le cose da psichiatra. Paul è lo psichiatra. Lui è lo strizzacervelli, giusto? Ma è un po' come Ant-Man..."