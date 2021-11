Red Notice, The Rock uomo dei record: è il film più visto di sempre su Netflix

Il debutto di Red Notice su Netflix è stato un grande successo per il servizio di streaming on demand, ma secondo quanto riportato da Deadline i numeri dell'action con The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot sono da record.

Nella nuova classifica dei migliori 10 film di Netflix per la settimana che va dall'8 al 14 novembre, la piattaforma di streaming segnala che il blockbuster da 200 milioni di dollari diretto da Rawson Marshall Thurber è non solo ovviamente alla prima posizione, ma anche che è stato capace di accumulare un totale di 148,7 milioni di ore di riproduzione entro il 12 novembre (quindi con due giorni non conteggiati). Questi numeri fanno di Red Notice il film più visto di sempre su Netflix nel suo primo fine settimana.

Per quanto riguarda la classifica definitiva dei film di Netflix, ricordiamo che questa speciale top viene aggiornata in base ai primi 28 giorni di programmazione di un titolo sulla piattaforma, quindi il suo 'primo mese di vita'. Al momento in testa c'è ancora Bird Box, il thriller post-apocalittico con protagonista Sandra Bullock che detiene la corona dal 2018, quando in 28 giorni riuscì a totalizzare il record di 282 milioni di ore di riproduzione totali. Red Notice in appena quattro giorni è riuscito a superare la metà di quel totale, dunque secondo le stime degli analisti è assai probabile che riuscirà a stabilire un nuovo record. Non sorprende dunque che Red Notice 2 sia già una possibilità.

Se volete, sotto potete trovare l'attuale classifica dei film più visti di sempre su Netflix. Qual è il vostro preferito?