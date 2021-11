Red Notice: The Rock aveva spoilerato il finale con Gal Gadot e Ryan Reynolds nel 2018?

Il regista di Red Notice, Rawson Marshall Thurber, ha ammesso in una recente intervista promozionale che Dwayne 'The Rock' Johnson ha spoilerato il sorprendete colpo di scena finale del blockbuster Netflix durante una presentazione del 2018.

"Qualche tempo fa mi incontrai con Dwayne, stavamo cenando" ha dichiarato il regista a Collider, "gli ho raccontato l'intera storia del film e poi sono arrivato al twist finale: quando ha saputo che il suo personaggio in realtà era legato a quello di Gal Gadot, ha accettato con entusiasmo. Gli piaceva il colpo di scena." Tuttavia però l'entusiasmo di The Rock è sfociato anche sui social, quando l'attore nel febbraio 2018 è comparso sulla sua pagina ufficiale di Instagram per pubblicare una foto scattata proprio durante la famosa cena con Rawson Marshall Thurber. E nella didascalia di accompagnamento al post, l'attore aveva avvertito: "Il mio personaggio vi insegnerà che non bisogna giudicare mai un libro dalla copertina..."

"Sì, quella foto è tratta dalla nostra cena", ha confermato un divertito Thurber. "E sì, Dwayne ha giocato a carte scoperte in quel post. In retrospettiva, aveva già lasciato intendere il colpo di scena finale!"

Red Notice ha debuttato su Netflix il 5 novembre e secondo quanto riferito è stato visto per circa 278 milioni di ore nei suoi primi 10 giorni di rilascio, un numero che lo mette sulla buona strada per superare il precedente detentore del record di visualizzazioni Netflix, ovvero Bird Box: quel film, un post-apocalittico interpretato da Sandra Bullock, fu visto per 282 milioni di ore nel suo primo mese di uscita.

Ma come d'abitudine, The Rock ha già festeggiato su Instagram decretando Red Notice il film più visto di sempre su Netflix: i numeri ufficiali arriveranno solo tra qualche giorno, ma come ha capito anche Rawson Marshall Thurber l'entusiasmo della superstar è irrefrenabile.