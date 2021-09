Red Notice: The Rock e Ryan Reynolds contro Gal Gadot nella prima scena in anteprima!

Dopo il trailer ufficiale di Red Notice, l'attesissimo blockbuster con protagonisti Dwayne 'The Rock' Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds è tornato a mostrarsi durante l'evento TUDUM.

Il filmato mostrato ha visto il personaggio di The Rock, il più grande profiler dell'FBI, e quello di Ryan Reynolds, un ladro professionista usato molto come spalla comica in questa sequenza, fronteggiare in un duello corpo a corpo la pericolosa ricercata Gal Gadot, la cui missione è quella di impadronirsi di tre misteriose uova d'oro: la donna riesce a mettere fuori gioco l'agente dell'FBI e il suo rivale criminale e il filmato in anteprima si interrompe proprio quando la ladra mette le sue mani intorno al manufatto. Come al solito potete gustarvi il filmato all'interno dell'articolo.

Vi ricordiamo che Red Notice debutterà su Netflix il 12 novembre 2021: il film, pubblicizzato come il blockbuster più costoso mai prodotto dal popolare servizio di streaming on demand, prende il titolo dal famoso 'avviso rosso' che viene emesso dall'Interpol per dare il via ad una caccia all'uomo globale per i più famosi ricercati del mondo. Ma niente è come sembra quando un'audace rapina costringerà il miglior profiler dell'FBI e due arci-noti criminali rivali a lavorare insieme.

Quali sono le vostre aspettative per il film? Ditecelo nella sezione dei commenti! Per altri approfondimenti date un'occhiata ad una nuova foto di Red Notice.