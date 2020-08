Red Notice, The Rock pronto al ritorno sul set: annunciate le riprese del film Netflix

Bloccate da diversi messi per ragioni ben note a tutti, le riprese di Red Notice sono finalmente pronte a ripartire con le nuove misure di sicurezza. La conferma arriva da Dwayne "The Rock" Johnson, che ha rivelato la data del ritorno sul set tramite un video-messaggio su Instagram.

"Si torna al lavoro. Disciplinati, cauti e ottimisti. Come molti di noi qui negli Stati Uniti e in tutto il mondo, tornare indietro può essere una decisione difficile che richiede una reale considerazione e una pianificazione strategia intorno alle migliori pratiche sanitarie e misure di sicurezza" ha spiegato l'attore, che produce il film Netflix tramite la sua Seven Buck Productions. "Sono felice di annunciare che la nostra produzione di Red Notice riprenderà il mese prossimo, a metà settembre. Grazie ai nostri straordinari partner di Netflix che sono stati al nostro fianco per fornire una "bolla di quarantena" più sicura e decisa possibile per il nostro team di produzione."

La star, che apparirà nell'action al fianco di Gal Gadot e Ryan Reynolds, ha poi fatto il proprio in bocca al lupo al suo team: "Ho fiducia nella nostra strategia di sicurezza ed esecuzione, ma saremo anche pronti a cambiare le procedure sul momento. Restate in salute e comportatevi bene mentre tornate a lavoro, amici miei. Buona fortuna! E a tutta la mia crew di grandi lavoratori, preparatevi perché si torna al lavoro. Ci vediamo sul set."

Con un budget che si aggira intorno ai 130 milioni di dollari, Red Notice è il film più costoso mai finanziato da Netflix. Il record sarà però superato prossimamente da The Grey Man, atteso blockbuster dei fratelli Russo con protagonisti Chris Evans e Ryan Gosling.

Diretto da Rawson Marshall Thurber alla sua terza collaborazione con Johnson dopo Una spia e mezzo e Skyscraper, Red Notice a questo punto dovrebbe arrivare su Netflix nel corso del 2021.