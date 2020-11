Red Notice: The Rock pronto alla missione nella nuova foto del film Netflix

Non sappiamo ancora quando arriverà in streaming Red Notice, il film che riunirà in un colpo solo le star Dwayne "The Rock" Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, ma intanto il primo ha recentemente postato sul suo profilo Instagram in una nuova immagine del suo personaggio nella produzione Netflix che lo vede concentrato su una missione delicata.

The Rock ha infatti postato un'immagine di sé nel film, dove interpreterà un agente dell'INTERPOL specializzato nella caccia e nella cattura dei migliori ladri in circolazione. L'immagine lo vede al centro di un museo intento a osservare la possibile preda del suo sfidante, che sarà come noto Gal Gadot, il cui personaggio è definito la più abile dei ladri d'arte in circolazione.

Nella didascalia, Johnson ha scritto: "Vi presento uno dei più rari e prestigiosi oggetti d'arte esistenti: l'uovo di Cleopatra. Sei sicuro di volerlo rubare mentre è sotto la mia protezione? Un agente dell'FBI. La più grande ladra d'arte del mondo. E il più grande partner che il mondo abbia mai visto. Non vedo l'ora che vediate il film nel 2021".

Recentemente, Gadot ha raccontato le difficoltà di girare Red Notice nel mezzo di una pandemia: "Per poter tornare al lavoro durante la pandemia, sono stati fatti molti sacrifici, soprattutto dalla nostra fantastica squadra. Eravamo sequestrati 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e potevamo solo andare e tornare dal set. La troupe ha dovuto stare lontana dalle proprie famiglie per diversi mesi e si sono sforzati di fare in modo che tutti noi potessimo realizzare il miglior film possibile mantenendoci al sicuro. Sono sempre consapevole del fatto che le cose vengono meglio quando c'è un grande sforzo collettivo. Grazie mille a tutta l'equipe di Red Notice".

Inizialmente previsto per il 12 giugno 2020, Red Notice è stato poi posticipato al novembre successivo per poi sparire dal calendario in attesa di una nuova data d'uscita, che dovrebbe arrivare nel 2021.