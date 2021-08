Red Notice: ecco The Rock, Gal Gadot e Ryan Reynolds nella nuova foto del film Netflix

In attesa dell'arrivo del primo trailer, Empire ha pubblicato in esclusiva un nuovo sguardo ufficiale a Red Notice, attesa avventura d'azione targata Netflix che vanta tra i protagonisti un trio d'eccezione composto da Dwayne "The Rock" Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot.

L'immagine, che potete trovare in calce alla news, mostra i tre attori rispettivamente nei panni di un profiler dell'FBI, il ladro di opere d'arte più ricercato al mondo e una misteriosa figura sempre legata al mondo dell'arte.

"Mi sento molto, molto fortunato. Averli tutti e tre insieme nello stesso film è un po' come imbrogliare" ha dichiarato il regista Rawson Marshal Thurber nell'anteprima di Empire. "La chimica non è solo va solo in funzione della scritture o addirittura della regia, è in funzione al casting. O ce l'hai o non ce l'hai. E quei ragazzi hanno qualcosa di speciale.

Come spiega il regista, nel film "Dwayne interpreta un profiler dell'FBI specializzato in crimini d'arte. È a caccia di Ryan Reynolds, che interpreta il ladro di opere d'arte più ricercato al mondo. Gal Gadot interpreta questa misteriosa figura nel mondo dell'arte. Come si suol dire... se ne vedranno delle belle."

Red Notice debutterà su Netflix il 12 novembre 2021. Nel frattempo, il colosso dello streaming ha svelato anche la data di uscita di Don't Look Up con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.