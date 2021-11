Red Notice, The Rock è Dwanta Claus: ecco il giveaway XBox per il lancio del film Netflix

Dwayne 'The Rock' Johnson si trasforma in Dwanta Claus e in occasione dell'uscita di Red Notice su Netflix annuncia un giveaway di 12 giorni: i premi in palio di oggi sono delle console XBox Serie S, 1000 abbonamenti al GamePass e dei caschi del videogioco Halo.

#12DaysofRedNotice è il nome dell'iniziativa promozionale del film Netflix che debutterà in streaming sulla piattaforma dal 12 novembre. Nei primi 12 giorni di novembre, per accompagnare il lancio di Red Notice, Dwayne Johnson si trasforma in Dwanta Claus e annuncia un giveaway al giorno sui suoi canali social.

Dopo le varie collaborazioni dei giorni scorsi, come ad esempio quella con la catena di sale cinematografiche statunitense Cinemark, grazie alla quale ha regalato popcorn, bibita e caramelle ai fan più fortunati, oltre che 50 watch party privati del film, il giveaway di oggi è in collaborazione con XBox, come potete vedere dal tweet a fine articolo.

In Red Notice Dwayne Johnson è l'agente dell'FBI John Hartley, che deve catturare uno dei più importanti latitanti in circolazione, per il quale l'Interpol ha emesso un "red notice", il mandato di cattura di livello più alto. La ricercata è un'abile ladra d'arte (interpretata da Gal Gadot) nota come "l'Alfiere". Per catturarla, Hartley stringe un'alleanza con un altro ladro di opere artistiche, Nolan Booth (Ryan Reynolds).

L'accoglienza di Red Notice da parte della critica è stata tiepida, con pareri decisamente contrastanti. Dovremo aspettare venerdì 12 novembre per poter finalmente vedere su Netflix e farci un'opinione. Nell'attesa, possiamo tentare la fortuna nei giveaway di The Rock, e dare di nuovo un'occhiata al trailer di Red Notice.