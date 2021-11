Red Notice, Ryan Reynolds alla premiere: 'Derubare Hugh Jackman? Facilissimo!'

Da venerdì 12 novembre è disponibile su Netflix Red Notice, e se a parlare del film in un talk show abbiamo visto Will Ferrell al posto di Ryan Reynolds, è stato lui in persona a presentare il suo nuovo lavoro con un'intervista a Comicbook.com, nella quale non poteva ovviamente mancare una battuta sull'amico Hugh Jackman.

In Red Notice, Ryan Reynolds interpreta Nolan Booth, uno dei più abili ladri d'arte. A dividere la scena con lui ci sono Dwayne Johnson, nel ruolo di un agente federale, e Gal Gadot, nel ruolo di una "collega" ladra altrettanto astuta.

In occasione della premiere, a Ryan Reynolds è stato chiesto chi, tra i suoi colleghi, sarebbe il più difficile da derubare per un ladro come Nolan. "Se devo fare un nome, direi Helen Mirren. Niente sfugge a quella donna, niente. Ti vede arrivare da venti chilometri di distanza. Sicuramente Helen Mirren."

Se non l'avete ancora fatto, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Red Notice. Se vi state chiedendo chi è secondo Ryan Reynolds l'attore che si farebbe derubare più facilmente, invece, probabilmente se lo seguite sui social immaginate già la risposta.

"Direi senz'altro Hugh Jackman, ha un carattere così docile e si fida di chiunque... è come rubare caramelle a un bambino."

Se nella vita reale, ovviamente, Ryan Reynolds ha poco o nulla in comune col suo ruolo in Red Notice, nel suo prossimo film, The Adam Project, interpreterà un personaggio che è "di gran lunga il più vicino a me stesso che abbia mai recitato, nel bene e nel male" ha aggiunto. "Sono un po' nervoso proprio per questo motivo."