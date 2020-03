Red Notice: niente riprese in Italia per il film con The Rock a causa del Coronavirus

Secondo quanto riportato da Deadline, Netflix e i vari produttori del film Red Notice, con protagonisti Dwayne The Rock Johnon, Ryan Reynolds e Gal Gadot, hanno deciso di cercare un'altra location per la storia che inizialmente si sarebbe dovuta ambientare in parte in Italia; questo a causa dell'epidemia del Coronavirus.

La pellicola, come noto, è per sua la maggior parte ambientata ad Atlanta, ma parte delle riprese si sarebbero dovute svolgere nel nostro paese; la compagnia ha optato per cambiare la location seguendo l'esempio di altri produzioni stoppate di recente in Italia a causa del diffondersi del Coronavirus (come ad esempio lo stop alle riprese di Mission: Impossible 7, previste a Venezia e a Roma).

Poco più di un mese fa è stato lo stesso Johnson ad annunciare l'inizio delle riprese di Red Notice. In Red Notice, descritto come un action thriller, Johnson sarà un agente dell'Interpol incaricato di trovare e catturare il ladro d'arte più ricercato al mondo. Si tratterà anche dell'occasione per una reunion tra Johnson e la Gadot, dopo essere apparsi insieme nel franchise di Fast & Furious, e adesso entrambi possono godere dello status di grandi star di Hollywood dopo i successi ripetuti al box-office. Per quanto riguarda Ryan Reynolds, invece, si tratterà del suo secondo impegno consecutivo con Netflix dopo il frastornante 6 Underground, altro blockbuster diretto da Michael Bay, girato in parte anche in Italia, tra Siena, Firenze e Taranto.

Johnson tiene moltissimo al progetto, tanto che ha persino ringraziato pubblicamente Netflix per essere subentrata nella produzione, che inizialmente era stata affidata alla Paramount, ma dato il budget elevato era stata costretta a cedere: "Ammiro l'ambizione di Netflix di diventare uno dei più grandi studi cinematografici al mondo. I loro contenuti originali generano consensi critici e invitano ad una piena collaborazione a tutti i livelli di produzione. Il loro entusiasmo sfrenato per Red Notice è eguagliato dal loro impegno a intrattenere il pubblico su scala internazionale". Dwayne Johnson è diventato negli ultimi anni una delle star cinematografiche più redditizie di Hollywood (basti pensare al franchise di Jumanji) e ha espresso la sua soddisfazione nel constatare gli importanti progetti di Netflix; tra cui anche Red Notice.

Salvo rimandi dell'ultim'ora, Red Notice uscirà su Netflix il 13 novembre 2020.