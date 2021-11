Red Notice: il regista del film con The Rock anticipa la possibile trama del sequel!

In questo momento Netflix si sta godendo il successo planetario di Red Notice, che è diventato il secondo film più visti di sempre nella storia della piattaforma digitale. La pellicola con The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot è piaciuta moltissimo agli abbonanti ed è anche la più costosa di sempre per Netflix, ma ora si pensa già al sequel.

Nel corso di una recente intervista concessa a Looper, il regista del film Rawson Marshall Thurber ha anticipato una possibile trama per il sequel di Red Notice, svelando quale direzione gli piacerebbe prendere. Senza rivelare nulla, Thurber ha affermato che sta pensando a come articolare la nuova possibile trama del film e che la sua intenzione sarebbe quella di riprendere la storia immediatamente da dove terminava il primo film, ovvero in Francia al Louvre. Mentre abbiamo visto i tre protagonisti allearsi reciprocamente per la missione, non li abbiamo mai visti all'opera al Louvre perché il film terminava immediatamente dopo: "Abbiamo chiuso appena i nostri tre eroi vanno al Louvre per un furto".

Mentre un sequel di Red Notice non è ancora stato confermato, in precedenza Thurber si era detto estremamente ottimista sulla possibilità di realizzare un sequel di Red Notice, aggiungendo addirittura che la storia potrebbe proseguire anche con un terzo capitolo e che con molta probabilità i due sequel saranno girati back-to-back: "Se la storia dovesse continuare, l'unica cosa intelligente da fare sarebbe girare due sequel consecutivamente, back-to-back come si dice in gergo. Stiamo parlando di una produzione gigantesca, e come si dice, via il dente via il dolore. Fare due film insieme sarebbe più pratico per tutti. Compresa la mia salute mentale!".

Nel frattempo, le visualizzazioni di Red Notice sono da record: qualcosa ci dice che l'ufficialità dei sequel non tarderà ad arrivare. Vi lasciamo, infine, alla nostra recensione di Red Notice.