Red Notice, il prossimo film con protagonista Dwayne Johnson, uscirà nell'estate del 2020

Dopo essersi aggiudicate i diritti diin una guerra all’ultimo dollaro, Universal e Legendary annunciano ufficialmente la data di uscita del nuovo lungometraggio con. L’attore è apparso di recente sul grande schermo nella pellicolae vi tornerà presto con Rampage - Furia animale

La data scelta dalle due compagnie è fissata al 12 giugno 2020, un mese alquanto caldo dal punto di vista delle attese anche per via dell’uscita di diversi cinecomic non ancora svelati della DC Films e dei Marvel Studios.

La pellicola sarà diretta e sceneggiata da Rawson Thurber (Skyscraper, Una spia e mezzo). Le riprese del lungometraggio dovrebbero partire nella primavera del 2019, per una release non ancora precisata nel 2020. Si attende anche l’ingaggio di una nuova star del panorama hollywoodiano.

Beau Flynn, già produttore di Skyscraper, salirà a bordo di Red Notice per la produzione assieme a The Rock che impegnerà la Seven Bucks Productions da lui stesso fondata assieme a Dany Garcia e Hiram Garcia.

Red Notice è l’avviso più serio e più alto emanato dall’Interpol ed ha a che fare con l’arresto di criminali ricercati. Sebbene i dettagli della trama del lungometraggio sia al momento sconosciuti, Johnson dovrebbe interpretare il ruolo di un uomo che lavora per l’agenzia di polizia internazionale.

Il budget stimato per la realizzazione oscilla tra i 125 e i 150 milioni di dollari e un insider dell’Hollywood Reporter ritiene che l’attore possa raggiungere un accordo che arrivi a sfiorare anche la vetta dei 20 milioni.

Red Notice uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 12 giugno 2020.