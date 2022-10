Red Notice, i produttori aggiornano sui sequel: 'Gli script dei due film quasi pronti'

I produttori di Red Notice, Beau Flynn e Hiram Garcia, hanno fornito un aggiornamento molto promettente sullo stato di avanzamento dei due prossimi sequel del film. La pellicola con protagonisti Dwayne "The Rock" Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds all'epoca della sua uscita è diventata quella di maggior successo sulla piattaforma fino a quel punto.

In un'intervista rilasciata a Collider, i produttori Flynn e Garcia hanno fornito un aggiornamento positivo sui sequel del film. Sebbene pare che le riprese dei due film (che verranno girati uno dopo l'altro) non siano ancora all'orizzonte, dietro le quinte c'è ancora molto da fare.

"Flynn: Beh, abbiamo la sceneggiatura di "Red Notice 2" e quasi di "Red Notice 3". Il piano è che, se Hiram e io faremo quadrare tutto, gireremo questi film uno dietro l'altro. Ma tutto dipenderà dai copioni, da come ci sentiamo noi e da come si sentono Dwayne, Gal e Ryan. Ma questo franchise è esplosivo e ovviamente Netflix lo vuole davvero, e Rawson [Marshall Thurber, regista e sceneggiatore] è molto preso.

Garcia: Sì, Rawson (Marshall Thurber) ci sta lavorando e ne abbiamo parlato proprio l'altro giorno. È molto impegnato e questa è la sua creatura. Ha lavorato sodo. Non vediamo l'ora di entrare in azione e di vedere la nuova bozza che ci consegnerà molto presto".

Netflix ha confermato due sequel di Red Notice, appunto, che secondo le parole dei produttori saranno girati uno dietro l'altro. A quanto pare Netflix è già pronta a rimettersi al lavoro sul sequel tant'è che già si parla di grandi nomi per Red Notice 2 come Tom Cruise o Jason Statham. La star di Mission: Impossible e la co-star di The Rock in Hobbs & Shaw rappresentano effettivamente una scelta più che adatta per una pellicola come Red Notice 2. Quel che serve, adesso, è una storia e dei personaggi che riescano a sfruttarli al meglio.