Red Notice, il produttore aggiorna sul sequel del film Netflix: 'Abbiamo idee fantastiche'

Nel corso di una nuova intervista concessa a Collider, il produttore Hiram Garcia è tornato ad aggiornare sul sequel di Red Notice, rivelatosi al lancio di quest'anno la pellicola più vista in assoluto nella storia di Netflix grazie al supporto di tre volti di serie A come Dwayne "The Rock" Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot. Cosa ci aspetta?

Nella sua intervista a Collider, senza scendere troppo nei dettagli, Garcia ha parlato delle aspettative dei fan verso il sequel di Red Notice, ritenute di fondamentale importanza: "Ci è piaciuto come lo abbiamo concluso. Da spettatore lo potete vedere come l'inizio di un franchise, che in essenza è quello che è, ma non ci è mai piaciuto molto andare troppo oltre quello che ci prefissiamo. Penso che in definitiva siano i fan che determinano se ci sarà un sequel e noi saremo pronti a consegnarglielo. Non c'è stata mai discussione sul realizzare scene post crediti perché abbiamo sempre saputo come volevamo finire il film. Sapevamo che volevamo chiudere con qualcosa di grosso e sentivamo non ci fosse bisogno di nessuna scena post crediti. Abbiamo delle idee sul come vorremmo far proseguire la storia e, se i fan rispondono bene come ci aspettiamo, sta a noi svilupparle. Abbiamo molte idee fantastiche".

A quanto pare Netflix è già pronta a rimettersi al lavoro sul sequel tant'è che già si parla di grandi nomi per Red Notice 2 come Tom Cruise o Jason Statham. La star di Mission: Impossible e la co-star di The Rock in Hobbs & Shaw rappresentano effettivamente una scelta più che adatta per una pellicola come Red Notice 2. Quel che serve, adesso, è una storia e dei personaggi che riescano a sfruttarli al meglio.

Red Notice è il film più visto su Netflix; ha infatti il più alto numero di visualizzazioni in assoluto nella storia della piattaforma. Il record in precedenza apparteneva a Bird Box con Sandra Bullock protagonista che ora è sceso in seconda posizione, proprio dietro la film con The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot.