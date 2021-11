Red Notice, il produttore: 'Abbiamo scelto Ryan Reynolds dopo il cameo in Hobbs & Shaw'

Pubblicato in streaming venerdì 12 novembre, Red Notice ha debuttato alla grande, piazzandosi subito in cima alla Top 10 di Netflix. Gran parte del merito va ai tre protagonisti, al talento di Gal Gadot e alla strepitosa chimica tra Dwayne Johnson e Ryan Reynolds. Per scegliere quest'ultimo, ai produttori è bastato guardare un suo cameo.

Il produttore Hiram Garcia ha infatti rivelato che l'apparizione di Ryan Reynolds in Fast & Furious: Hobbs and Shaw è servita a far capire a tutti che era lui la spalla più adatta al personaggio di The Rock in Red Notice.

"Sapevamo di avere un ottimo partner per il personaggio di Hartley, ma cercavamo di capire come volevamo che fosse interpretato" ha ricordato Garcia. "Dovevamo concentrarci su questo quando Dwayne Johnson ed io stavamo girando Hobbs and Shaw a Londra ed è arrivato Ryan per il suo cameo. Non appena li ho visti insieme, ricordo di aver pensato: Oh mio Dio, questi ragazzi sono incredibili insieme. Avevano solo una piccola scena seduti in una tavola calda ma erano fantastici. Ricordo di aver chiamato i nostri partner e di aver detto: Abbiamo il nostro uomo."

Dal canto suo, nei giorni scorsi Ryan Reynolds ha approfittato della promozione di Red Notice per raccontare scherzosamente quanto è facile derubare Hugh Jackman, continuando la "faida" sul web con l'amico e collega. Il racconto del produttore su quella scena di Hobbs & Shaw continua spiegando: "Quello che stavano facendo era straordinario. Anche Dwayne ne era entusiasta, così abbiamo pensato a Ryan per Red Notice. Siamo stati molto fortunati quando gli abbiamo parlato della sceneggiatura: è salito a bordo con grande entusiasmo."