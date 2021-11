Red Notice, le prime reazioni della critica: come è stato accolto il nuovo film Netflix?

In attesa dell'uscita di Red Notice, che sarà in streaming su Netflix dal 12 novembre, abbiamo visto The Rock e Ryan Reynolds contro Gal Gadot in una scena in anteprima. I critici che hanno già visto il film stanno intanto cominciando a pubblicare le loro impressioni, e si tratta di reazioni decisamente contrastanti.

Sean O'Connell di CinemaBlend, per esempio, ha assegnato a Red Notice un bel 4/5, mostrando un certo entusiasmo per il nuovo film Netflix. "Red Notice finisce per essere molto più divertente ed emozionante di quanto potresti aspettarti" scrive.

Sulla stessa lunghezza d'onda Dan Jolin di Empire, che pur assegnando al film un punteggio più basso, 3/5, afferma che Red Notice fa "esattamente quello che ti aspetteresti da una commedia/crime d'azione con Dwayne Johnson e Ryan Reynolds: né più né meno."

Se non l'avete ancora fatto, potete dare un'occhiata anche al trailer di Red Notice. Ian Sandwell di Digital Spy è invece tra i più critici sul nuovo film Netflix, a cui ha assegnato un punteggio di 2/5. A suo avviso, "il prodotto finale non è mai all'altezza di quel promettente trio. Quella che dovrebbe essere un'avventura frenetica intorno al mondo si trasforma in un po' di noioso arrancare."

Negativo, infine, anche il parere di Benjamin Lee, che sul Guardian scrive: "C'è qualcosa di talmente piatto e senz'anima nell'aggressivamente inutile Red Notice che suona quasi come un pastiche di un blockbuster di Hollywood, come un bot che ha consumato gli ultimi vent'anni di studio e ha sputato fuori un facsimile come esperimento."