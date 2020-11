Red Notice: nuova foto per The Rock e l'omaggio commosso per il Veterans Day

Sempre parecchio attivo sui propri profili social, Dwayne "The Rock" Johnson è intervenuto recentemente per due motivi: il primo, rendere omaggio al giorno dei veterani, festa molto sentita negli Stati Uniti; il secondo, aggiornare nuovamente tutti i suoi follower sul suo prossimo film in arrivo, Red Notice, per Netflix.

In una immagine postata su Instagram, The Rock si mette in posa nei panni del personaggio che andrà ad interpretare in Red Notice, film in cui condividerà lo schermo con Ryan Reynolds e Gal Gadot; per lo scatto l'attore afferma di essersi ispirato alla figura di Steve McQueen. Il suo personaggio è il più ricercato ladro d'arte del mondo, secondo il profilo dell'FBI.

Ricordiamo che le riprese di Red Notice si sarebbero dovute svolgere anche in Italia ma l'arrivo della pandemia ha fatto saltare tutti i piani alla produzione, che tuttavia è riuscita a ricostruire sul set la parte di Castel Sant'Angelo che doveva ospitare le riprese, come comunicato dagli stessi attori via social.

"Nel mondo del crimine internazionale, un agente dell'Interpol cerca di rintracciare e catturare il ladro d'arte più ricercato sulla faccia della Terra" si leggeva qualche tempo fa in un post di Dwayne "The Rock" Johnson che promuoveva il film.

Red Notice è scritto e diretto da Rawson Marshall Thunder (Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia), ed è attualmente in post-produzione. L'uscita su Netflix, precedentemente prevista per questo novembre, è ora programmata per il 2021.

Intanto, sempre per mezzo di Instagram, The Rock ha reso omaggio al Veterans Day, il Giorno dei veterani, con una foto scattata accanto a un veterano.