Red Notice, numeri da capogiro su Netflix: è già il secondo film più visto di sempre

Il successo di Red Notice non accenna a placarsi e proprio nelle ultime ore la pellicola con protagonisti The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot è diventata la seconda più vista di sempre su Netflix e adesso è a caccia del primato assoluto. Il film è già riuscito a generare visualizzazioni per un totale complessivo di 277.9 milioni di ore viste.

Adesso Red Notice è a caccia del primo posto nella classifica dei film più visti di tutti i tempi sulla piattaforma digitale, onore che al momento è ancora nelle mani di Bird Box con Sandra Bullock, in testa con un totale di 282 ore visualizzate. La terza posizione di questo particolare podio è occupata invece da Tyler Rake, film action con Chris Hemsworth. Poi troviamo film come The Irishman di Martin Scorsese, The Kissing Booth 2, 6 Underground di Michael Bay, Enola Holmes e il più recente Army of the Dead di Zack Snyder.

Tra i film più visti su Netflix per quanto riguarda invece la settimana che va dal 15 al 21 novembre scorso troviamo anche The Princess Switch 3: Romancing the Star, terzo capitolo della saga con Vanessa Hudgens, la commedia Love Hard, The Harder Thay Fall e Army of Thieves.

Dopo il successo quindi Netflix ha già mostrato l'intenzione di girare due sequel di Red Notice, da girare probabilmente uno dietro l'altro per abbattere i costi di produzione, che sicuramente saranno elevati, visto che già il primo capitolo è il film più costoso di tutta l'era Netflix, in parte per colpa del salario previsto per le sue tre star protagoniste. Sicuramente Marshall Thurber conosce bene l'agenda delle sue tre superstar, impegnatissime tra i set dei nuovi film in produzione e i tour stampa dei titoli in uscita, dunque il piano di raggrupparle una sola volta per girare due sequel di Red Notice contemporaneamente sarebbe quantomai funzionale.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Red Notice.