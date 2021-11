Red Notice, Netflix esagerato: in arrivo Capitilo 2 e 3, saranno girati back-to-back

I fan di Netflix si stanno chiedendo se ci sarà un sequel di Red Notice, nuovo action con protagonisti Dwayne The Rock Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, ma a quanto pare i capitoli in arrivo saranno ben due.

Parlando con The Hollywood Reporter, che ha pubblicato un articolo sulla sua filmografia, il regista Rawson Marshall Thurber si è detto estremamente ottimista sulla possibilità di realizzare un sequel di Red Notice, aggiungendo addirittura che la storia proseguirà anche con un terzo capitolo e che con molta probabilità i due sequel saranno girati back-to-back: "Se la storia dovesse continuare, l'unica cosa intelligente da fare sarebbe girare due sequel consecutivamente, back-to-back come si dice in gergo. Stiamo parlando di una produzione gigantesca, e come si dice, via il dente via il dolore. Fare due film insieme sarebbe più pratico per tutti. Compresa la mia salute mentale!".

Sicuramente Marshall Thurber conosce bene l'agenda delle sue tre superstar, impegnatissime tra i set dei nuovi film in produzione e i tour stampa dei titoli in uscita, dunque il piano di raggrupparle una sola volta per girare due sequel di Red Notice contemporaneamente sarebbe quantomai funzionale. Ricordiamo che Dwayne Johnson sarà in Black Adam il prossimo anno e si sta già preparando a recitare in Red One per Amazon; Ryan Reynolds ha appena terminato le riprese di The Adam Project e Spirited, ha ancora Deadpool 3 in cantiere e per giunta si sta prendendo a prendersi una piccola pausa dal lavoro; infine Gal Gadot sta attualmente girando il thriller di spionaggio Heart of Stone e ha due progetti di Patty Jenkins in arrivo, Cleopatra e Wonder Woman 3, senza contare il ruolo della Regina Cattiva nell'adattamento live-action di Biancaneve e i sette nani per la Disney.

Nel frattempo, le visualizzazioni di Red Notice sono da record: qualcosa ci dice che l'ufficialità dei sequel non tarderà ad arrivare.