Red Notice, Gal Godot: 'É stato difficilissimo lavorare nel bel mezzo di una pandemia'

Come ormai sappiamo piuttosto bene, il mondo di Hollywood ha dovuto modificare totalmente i propri protocolli per poter tornare a lavorare a pieno ritmo, ma sembra che lavorare con queste nuove regole sia molto complesso. A rivelarlo è stata Gal Godot che ha da poco ultimato le riprese di Red Notice.

La commedia d'azione, interpretata anche da Dwayne "The Rock" Johnson e Ryan Reynolds, ha interrotto la sua produzione a marzo. Sebbene inizialmente il blocco delle riprese sarebbe dovuto durare solo due settimane, il film è rimasto in stallo per molti mesi a causa dell'aggravarsi della situazione sanitaria. Alla fine, il cast e la troupe sono tornati sul set solo all'inizio di questo autunno.

La protagonista femminile ha rivelato che è stato veramente difficile lavorare nel bel mezzo di questa pandemia e con un post su Instagram ha ringraziato tutti i collaboratori che hanno permesso la realizzazione di Red Notice: "Ora che sono tornata a casa ho avuto il tempo di riflettere sugli ultimi due mesi passati a girare Red Notice. Per poter tornare al lavoro durante la pandemia, sono stati fatti molti sacrifici, soprattutto dalla nostra fantastica squadra. Eravamo sequestrati 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e potevamo solo andare e tornare dal set. La troupe ha dovuto stare lontana dalle proprie famiglie per diversi mesi e si sono sforzati di fare in modo che tutti noi potessimo realizzare il miglior film possibile mantenendoci al sicuro. Sono sempre consapevole del fatto che le cose vengono meglio quando c'è un grande sforzo collettivo. Grazie mille a tutta l'equipe di Red Notice. Grazie a Rawson Thurber e alle mie fantastiche co-star The Rock e Ryan Reynolds. Non vedo l'ora che tutti voi vediate il film !!!! È così dannatamente spettacolare".

Vi ricordiamo che Red Notice arriverà su Netflix nel 2021 ma, ancora non conosciamo con precisione la data in cui verrà rilasciato.