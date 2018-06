Red Notice: Gal Gadot nel cast della nuova pellicola action con Dwayne Johnson

Secondo quanto riportato da Deadline, Gal Gadot si è unita al cast di Red Notice, nuovo action-movie con protagonista Dwayne “The Rock” Johnson prodotto dalla Universal.

La pellicola sarà diretta e sceneggiata da Rawson Thurber (Skyscraper, Una spia e mezzo). Le riprese del lungometraggio dovrebbero partire nella primavera del 2019. Beau Flynn, già produttore di Skyscraper, salirà a bordo anche di Red Notice assieme a The Rock che impegnerà la Seven Bucks Productions da lui stesso fondata assieme a Dany Garcia e Hiram Garcia. Il budget stimato per la realizzazione oscilla tra i 125 e i 150 milioni di dollari e un insider dell’Hollywood Reporter ritiene che l’attore possa raggiungere un accordo che arrivi a sfiorare anche la vetta dei 20 milioni.

Red Notice è l’avviso più serio e più alto emanato dall’Interpol ed ha a che fare con l’arresto di criminali ricercati. Sebbene i dettagli della trama del lungometraggio sia al momento sconosciuti, Johnson dovrebbe interpretare il ruolo di un uomo che lavora per l’agenzia di polizia internazionale.

Red Notice uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 12 giugno 2020.

Dwayne Johnson è stato nelle sale cinematografiche nei recenti Jumanji - Benvenuti nella giungla – campione al box-office – e Rampage – Furia anmale e vi tornerà a luglio con Skyscraper. Gal Gadot tornerà nelle vesti di Wonder Woman nel sequel diretto ancora da Patty Jenkins, la cui uscita è fissata per il 1° novembre 2019. I due avevano già condiviso lo schermo in Fast Five, Fast & Furious 6 e Furious 7.