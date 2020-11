Red Notice, anche Gal Gadot celebra la fine delle riprese con nuove foto dal set

Sembrava impossibile vista l'attuale situazione sanitaria, ma dopo il ritorno sul set e due mesi di riprese, è giunta al termine la produzione di Red Notice, il film Netflix con Ryan Reynolds, Gal Gadot e The Rock. Per l'occasione, Gal Gadot ci mostra tanti scatti dal backstage della pellicola.

Sembra ieri che le star del film riprendevano i primi tamponi sul set Netflix, gli stessi che gli avrebbero permesso di tornare a girare, con tutte le precauzioni del caso, il tanto atteso "action comedy heist thriller", come è stata descritta la pellicola.

E invece eccoci qui, a dare un'occhiata alle varie immagini di Red Notice condivise dal cast, come le ultime postate da Gal Gadot su Instagram.

Così tra mascherine, abiti eleganti e pistole, i lavori sembrano essere andati per il meglio, anche grazie all'impegno e all'attenzione della crew e tutti coloro coinvolti nella produzione, come ci tengono a sottolineare gli attori nei loro post.

"Nel mondo del crimine internazionale, un agente dell'Interpol cerca di rintracciare e catturare il ladro d'arte più ricercato sulla faccia della Terra" si leggeva qualche tempo fa in un post di Dwayne "The Rock" Johnson che promuoveva il film.

Red Notice è scritto e diretto da Rawson Marshall Thunder (Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia), ed è attualmente in post-produzione. L'uscita su Netflix, precedentemente prevista per questo novembre, è ora programmata per il 2021.