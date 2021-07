Red Notice, prima foto e data di uscita per il film Netflix con The Rock, Gadot e Reynolds

Dopo che Dwayne Johnson ha fornito un indizio sulla data di uscita di Red Notice, Netflix è finalmente uscita allo scoperto con un annuncio ufficiale: l'atteso blockbuster d'azione con protagonisti The Rock, Gal Gadot e Ryan Reynolds debutterà in streaming il 12 novembre 2021.

Nel dare la notizia, la compagnia ha pubblicato anche la prima immagine ufficiale del film incentrata sul trio formato dal "miglior profiler dell'FBI, il ladro d'arte più ricercato al mondo e il più grande truffatore che il mondo abbia mai visto."

La pellicola è diretta da Rawson Marshal Thurber (Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia), ecco la logline ufficiale: "Un Red Notice emesso dall'Interpol è un avviso globale per dare la caccia e catturare i criminali più ricercati al mondo. Ma quando un'audace rapina riunisce il miglior profiler dell'FBI (Johnson) e due criminali rivali (Gadot, Reynolds), non si può dire cosa accadrà."

Dopo The Irishman di Martin Scorsese e in attesa dell'uscita di The Grey Man con Ryan Gosling e Chris Evans, Red Notice rappresenta il secondo maggiore sforzo produttivo di Netflix con un budget che Deadline l'anno scorso ha stimato intorno ai 130 milioni di dollari, anche se non sappiamo se nel frattempo la produzione ha subito delle modifiche.

