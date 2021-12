Red Notice: il film con The Rock è ufficialmente il più visto di sempre su Netflix

Nelle ultime ore Red Notice è ufficialmente diventata la pellicola Netflix con il più alto numero di visualizzazioni in assoluto nella storia della piattaforma. Il record in precedenza apparteneva a Bird Box con Sandra Bullock protagonista che ora è sceso in seconda posizione, proprio dietro la film con The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot.

Stando ai dati forniti dalla stessa Netflix, Red Notice ha superato le 328 milioni di ore di visualizzazioni diventando in assoluto il film più visto a livello globale sulla piattaforma. Al secondo posto scende Bird Box con Sandra Bullock con oltre 282 milioni di ore di visualizzazioni mentre al terzo posto stabile c'è Tyler Rake con Chris Hemsworth. Da notare come Red Notice abbia fatto registrare oltre 50 milioni di visualizzazioni solo nell'ultima settimana dimostrando di essere ancora il film più visto su Netflix a oltre tre settimane dal suo lancio ufficiale sulla piattaforma digitale.

Tra i film più visualizzati questa settimana su Netflix ci sono ancora Bruised, esordio alla regia di Halle Berry che ne è anche la protagonista e il film natalizio Un bambino chiamato Natale.

Nel corso di una recente intervista concessa a Looper, il regista di Red Notice Rawson Marshall Thurber ha anticipato una possibile trama per il sequel di Red Notice, svelando quale direzione gli piacerebbe prendere. Senza rivelare nulla, Thurber ha affermato che sta pensando a come articolare la nuova possibile trama del film e che la sua intenzione sarebbe quella di riprendere la storia immediatamente da dove terminava il primo film, ovvero in Francia al Louvre. Mentre abbiamo visto i tre protagonisti allearsi reciprocamente per la missione, non li abbiamo mai visti all'opera al Louvre perché il film terminava immediatamente dopo: "Abbiamo chiuso appena i nostri tre eroi vanno al Louvre per un furto".