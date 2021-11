Red Notice: il film con The Rock, Gal Gadot e Ryan Reynolds è il più visto su Netflix

Red Notice ha finalmente conquistato la vetta. L'action comedy con Dwayne "The Rock" Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds è ufficialmente il film più visto di sempre su Netflix.

Red Notice era in procinto di superare Bird Box già da qualche giorno, e adesso il sorpasso è davvero avvenuto.

"Nyet politsiya... Non un poliziotto! Eccomi con il mio nemico/amico dalla sciolta parlantina @vancityreynolds in quello che si può considerare un assaggio del motivo per cui Red Notice è diventato ufficialmente il film più visto di sempre su Netflix. In meno di due settimane abbiamo obliterato ogni record, e abbiamo ancora tante altre settimane davanti a noi. Grazie a tutti ragazzi e godetevi Red Notice questo week-end" scrive infatti Dwayne Johnson su Instagram, rimarcando l'incredibile velocità con cui la pellicola diretta da Rawson Marshall Thurber abbia conquistato il primo posto nella classifica delle più viste su Netflix.

Il successo del film non è certo inaspettato, ma i numeri registrati hanno sbalordito anche la produzione, che tuttavia non si è ancora espressa sulle effettive possibilità di un sequel di Red Notice.

Cast e regista sarebbero più che propensi a tornare sul set per una nuova avventura, ma l'ultima parola spetta ovviamente a Netflix.

Voi cosa ne pensate? Vorreste un sequel di Red Notice? Fateci sapere la vostra nei commenti.